جلبة شديدة وفوضي عارمة في مجال كرة القدم الأوربية - بشير صقر

2021/04/20 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بشير_صقر انقلاب مباغت لكبري الأندية ضد الاتحاد الأوروبي والدولي لكرة القدمأركان الانقلاب : بنك أمريكي ، ورئيس نادي ريال مدريد ، مسابقة أوربية بديلة لدوري الأبطالفكرة الانقلاب لرئيس نادي ريال مدريد الذي اختير رئيسا للمسابقة الجديدةوالتمويل (5 مليار --$--) من بنك مورجان الأمريكي لبدء المسابقة والأندية المؤسسة: 3 أسبانية ، 3 إيطالية ، 6 إنجليزيةمبررات الصراع: استئثار ال ......





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