فرضيّات حول فائض القيمة - عبدالرزاق دحنون

2021/04/20 | 21:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون فَرضيّة: اسم، والجمع: فَرْضِيّات: رأيٌ علميّ لم يثبت بعد، افتراض على سبيل الجدل.



فكرة يؤخذ بها في البرهنة على قضية أو حل مسألة.



هي تفسير مقترح لظاهرة ما.



لنأخذ مثلاً فرضيّة (فائض القيمة)، أو كما ترجمها إلياس شاهين في مؤلفات لينين (القيمة الزائدة)، وهو مفهوم استخدمه كارل ماركس في نقده للاقتصاد السياسي.



رغم أن ماركس نفسه لم يخترع المصطلح، فقد ساهم بشكل كبير في وضع مفهومه.



ويشير المفهوم بشكل تقريبي إ ......





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