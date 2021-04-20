"رُصدت أموال جيدة".. نائب يحدد الفترة الزمنية لتأمين أجواء العراق

2021/04/20 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

حدد عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان، النائب عبد الخالق العزاوي، اليوم الثلاثاء، الفترة الزمنية لتأمين اجواء العراق بشكل كامل، فيما أكد تخصيص أموال لهذا الغرض.

وقال عبد الخالق العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "تامين اجواء العراق بشكل كامل يعد من اولويات الامن القومي، وهناك دعم كبير لخطط وزارة الدفاع وتشكيلاتها المتخصصة في هذا الاتجاه، عبر الشروع باستراتيجية متعددة الاتجاهات لتامين الاجواء".

وأكد العزاوي "رصد اموال جيدة لدعم تطوير وتعزيز شبكات الرصد الجوي وراداراتها لتامين الاجواء"، مبينا أنه "خلال 2-3 سنوات ستكون اجواء البلاد مؤمنة بشكل كبير وتمنع اي حالات اختراق وتسلل".

ولفت عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب، إلى أن "تامين الاجواء العراقية يعد امر بالغ الاهمية في الاطار الامني، خاصة وان جزءا ليس بالقليل من الخروقات كان من خلال تسلل بعض الطائرات".

وتعاني الاجواء العراقية من ضعف في اسلحة الدفاع الجوي ورادارات الرصد، ماشكل معضلة امنية في السنوات الماضية، تمثلت بعدد من الخروقات والهجمات ابرزها استهداف مواقع ومستودعات عسكرية تابعة للمنظومة الأمنية العراقية، في وقت سابق.

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