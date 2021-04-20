بريطانيا تسجل 2524 إصابة و33 وفاة جديدة بكورونا

2021/04/20 | 22:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، 2524 إصابة و33 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 2524 لتصل إلى مستوى 4393307 حالات.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة يوم 17 أبريل 2206 حالات، وفي 18 أبريل 1882، وفي 19 أبريل 2963.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 33 وفاة جديدة ناجمة عن المرض ليبلغ عدد ضحايا الجائية في البلاد 127307 أشخاص.

وسبق أن وصل مؤشر الوفيات جراء الفيروس في المملكة المتحدة يوم 17 أبريل إلى 35 حالة، وفي 18 أبريل 10، وفي 19 أبريل 4.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 33.032 مليون شخص، بينهم أكثر من 10 ملايين حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

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