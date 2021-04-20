قضية الأمير حمزة.. نيابة أمن الدولة الأردنية تكشف نتيجة التحقيق

2021/04/20 | 22:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد نيابة أمن الدولة الأردنية لإحالة نتيجة تحقيقاتها في "الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها الأردن مؤخرا" إلى محكمة أمن الدولة، وفق وكالة الأنباء الرسمية "بترا".

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