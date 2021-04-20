تشيلسي ومانشستر سيتي يستعدان للانسحاب من دوري السوبر

2021/04/20 | 22:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن تشيلسي سيطلب الانسحاب من بطولة دوري السوبر الأوروبي.وتشهد الكرة الأوروبية، حالة من الانقسام، بعدما أعلن 12 ناديًا من النخبة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، عزمها بدء بطولة جديدة مكونة من 20 فريقًا، حيث يتواجد 15 فريقًا ثابتًا بالإضافة إلى 5 فرق متغيرة كل موسم.ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن نادي تشيلسي يستعد للانسحاب من بطولة السوبر ليج.وأشارت الشبكة إلى أن تشيلسي يجهز الآن، وثائق الانسحاب بشكل رسمي من دوري السوبر الأوروبي الانفصالي.من جانبها أكدت صحيفة "ديلي تليجراف"، أنه بعد استعداد تشيلسي للانسحاب من بطولة السوبر ليج، ظهرت الآن أنباء جديدة عن نية مانشستر سيتي أيضًا عدم الاستمرار في دوري السوبر الأوروبي.يذكر أن جماهير مانشستر سيتي ذهبت اليوم إلى ملعب الاتحاد، وهاجمت إدارة النادي بسبب المشاركة في تأسيس بطولة قارية جديدة.

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