الطقس: درجات حرارة أربعينية وسحب ركامية في بعض مناطق البلاد

2021/04/20 | 22:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير توقعات حالة الطقس، الثلاثاء، الى تأثر العراق بمرتفع جوي ومنخفض سطحي مما يسبب ارتفاع في درجات الحرارة، مع احتمال تشكل سحب ركامية رعدية في بعض المناطق الشمالية.

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وقال الراصد الجوي واثق السلامي في تدوينة، تابعها "ناس"، (20 نيسان 2021)، "يستمر تأثر العراق بالمرتفع الجوي والذي يقابله منخفض سطحي وبالتالي سيطرأ ارتفاع إضافي على درجات الحرارة في كافة أنحاء البلاد مع استمرار تواجد السحب العالية والمتوسطة الارتفاع مع احتمال وارد لتشكل سحب ركامية رعدية في مناطق دهوك ومرتفعات اربيل وشمال شرق الموصل وفرص لزخات مطر خفيفة".

وأضاف أن "الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة في اغلب الانحاء ماعدا مدن الجنوب حيث تتحول فيها الى جنوبية شرقية ساكنه نسبيا".

وأشار الى أن "درجات الحرارة العظمى المتوقع تسجيلها نهار غد الاربعاء هي: البصرة 41 وميسان 41 ايضا وذي قار 41 والسماوة 40 والنجف 40 والديوانية 42 وواسط 41 وبابل 42 وكربلاء 40 والعاصمة بغداد 42 وديالى 40 والانبار 40 وصلاح الدين 41 وكركوك 38 والسليمانية 31 واربيل 34 والموصل 37 ودهوك 32".

وذكر أن "موعد شروق الشمس غدا في بغداد الساعة 05:26 ص اما موعد غروبها فسيكون عند الساعة 06:37 م".

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