2021/04/20 | 22:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نائب كردي يرفض الاعتذار وبرلمان الاقليم يحرمه من دخول المبنى اربيل -سنجار – الزمان بدأ ملف قضاء سنجار الاستراتيجي يسخن من جديد بعد مطالبة الاقليم الكردي ضمه اليه مجدداً، فيما لايزال يتبع في الخارطة الادارية للعراق الى محافظة نينوى. استنكرت امرية تشكيلات الحشد الشعبي في سنجار، الثلاثاء، مطالبة الكرد بقضاء سنجار وعودته تحت حكم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يرفض مطالبة كردستان عودة سنجار لإدارته واتهامات بين البيشمركة وحزب العمال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يرفض مطالبة كردستان عودة سنجار لإدارته واتهامات بين البيشمركة وحزب العمال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يرفض مطالبة كردستان عودة سنجار لإدارته واتهامات بين البيشمركة وحزب العمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).