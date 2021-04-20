الحشد‭ ‬يرفض‭ ‬مطالبة‭ ‬كردستان‭ ‬عودة‭ ‬سنجار‭ ‬لإدارته واتهامات‭ ‬بين‭ ‬البيشمركة‭ ‬وحزب‭ ‬العمال

2021/04/20 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب‭ ‬كردي‭ ‬يرفض‭ ‬الاعتذار‭ ‬وبرلمان‭ ‬الاقليم‭ ‬يحرمه‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬المبنى ‭ ‬اربيل ‭ -‬سنجار‭ – ‬الزمان بدأ‭ ‬ملف‭ ‬قضاء‭ ‬سنجار‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬يسخن‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬بعد‭ ‬مطالبة‭ ‬الاقليم‭ ‬الكردي‭ ‬ضمه‭ ‬اليه‭ ‬مجدداً،‭ ‬فيما‭ ‬لايزال‭ ‬يتبع‭ ‬في‭ ‬الخارطة‭ ‬الادارية‭ ‬للعراق‭ ‬الى‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭.‬ استنكرت‭ ‬امرية‭ ‬تشكيلات‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬في‭ ‬سنجار،‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬مطالبة‭ ‬الكرد‭ ‬بقضاء‭ ‬سنجار‭ ‬وعودته‭ ‬تحت‭ ‬حكم‭ […]

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