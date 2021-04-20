مبادرات السفوح قبل القمم

2021/04/20 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام الاجتماعات السرية على صعيد أجهزة المخابرات وحدها لا تكفي في تعبيد الطريق الوعر والمتعرج وكثير الانسدادات بين السعودية وايران، بالرغم من انها اليوم تمثل قناة ضرورية مهمة لإدامة الصلة بشأن جزء خطير في حرب اليمن، هو استهداف مناطق مدنية متبادلة وزيادة على ذلك قصف الحوثيين شركة النفط العملاقة وبعض المطارات المدنية في السعودية.[…]

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