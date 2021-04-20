2021/04/20 | 22:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نجل ديبي يتولى المجلس العسكري لقيادة تشاد ويعد بانتخابات نجامينا-(أ ف ب) – باريس – الزمان توفي الرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو الحاكم منذ 30 عاما الثلاثاء متأثرا بجروح أصيب بها على خط الجبهة في معارك ضد المتمردين في شمال البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع.فيماخسرت فرنسا «صديقا شجاعا» بوفاة ديبي إيتنو وفق ما أعلن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغرب يخسر أقوى حليف إفريقي في معركة ضد المتسللين من ليبيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغرب يخسر أقوى حليف إفريقي في معركة ضد المتسللين من ليبيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغرب يخسر أقوى حليف إفريقي في معركة ضد المتسللين من ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).