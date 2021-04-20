الغرب‭ ‬يخسر‭ ‬أقوى‭ ‬حليف‭ ‬إفريقي‭ ‬في‭ ‬معركة‭ ‬ضد‭ ‬المتسللين‭ ‬من‭ ‬ليبيا

2021/04/20 | 22:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجل‭ ‬ديبي‭ ‬يتولى‭ ‬المجلس‭ ‬العسكري‭ ‬لقيادة‭ ‬تشاد‭ ‬ويعد‭ ‬بانتخابات نجامينا‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬ توفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التشادي‭ ‬إدريس‭ ‬ديبي‭ ‬إيتنو‭ ‬الحاكم‭ ‬منذ‭ ‬30‭ ‬عاما‭ ‬الثلاثاء‭ ‬متأثرا‭ ‬بجروح‭ ‬أصيب‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬خط‭ ‬الجبهة‭ ‬في‭ ‬معارك‭ ‬ضد‭ ‬المتمردين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬البلاد‭ ‬خلال‭ ‬عطلة‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭.‬فيماخسرت‭ ‬فرنسا‭ ‬‮«‬صديقا‭ ‬شجاعا‮»‬‭ ‬بوفاة‭ ‬ديبي‭ ‬إيتنو‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ […]

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