مجلس الوزراء يناقش الاوضاع الامنية

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان خلال بيان: ان مجلس وزراء اقليم كوردستان سيعقد يوم غد الاربعاء اجتماعه الاعتيادي.
واضاف البيان: ان الاجتماع سيناقش آخر مستجدات الاوضاع الامنية في اقليم كوردستان والهجوم الاخير الذي تعرض له مطار اربيل الدولي ومسار التحقيقات والموقف الدولي من هذا الهجوم.
واوضح البيان: ان مجلس الوزراء سيناقش ايضا الخطوط العامة لمسودة مشروع قانون موازنة اقليم كوردستان للعام 2021 في مجالات الواردات والقروض والالتزامات المالية والعجز.
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