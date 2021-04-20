مجلس الوزراء يناقش الاوضاع الامنية

2021/04/20 | 22:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان، يوم غد الاربعاء، اجتماعه الاعتيادي لمناقشة الاوضاع الامنية في اقليم كوردستان.

وقالت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان خلال بيان: ان مجلس وزراء اقليم كوردستان سيعقد يوم غد الاربعاء اجتماعه الاعتيادي.

واضاف البيان: ان الاجتماع سيناقش آخر مستجدات الاوضاع الامنية في اقليم كوردستان والهجوم الاخير الذي تعرض له مطار اربيل الدولي ومسار التحقيقات والموقف الدولي من هذا الهجوم.

واوضح البيان: ان مجلس الوزراء سيناقش ايضا الخطوط العامة لمسودة مشروع قانون موازنة اقليم كوردستان للعام 2021 في مجالات الواردات والقروض والالتزامات المالية والعجز.

PUKmedia ترجمة

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