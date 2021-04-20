حرب: بعض الاخطاء في الموازنة لا تصحح الا بقانون

2021/04/20 | 22:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير القانوني طارق حرب، ان بعض الاخطاء التي حصلت في قانون الموازنة المالية للعام 2021 لاتصحح الابقانون.

وقال حرب لـPUKmedia: ان الأخطاء التي تحصل نوعان، الأول في طباعة مجلس النواب لانهم يقولون شيئا ويطبع شيء آخر ويُنشر، أو خطأ رئاسة الجمهورية عند المصادقة، وهذا لا يجوز تعديله الا بصدور قانون جديد يتضمن تعديل قانون الموازنة".

واوضح :" ان الخطأ الثاني عند طبع وزارة العدل جريدة الرسمية /الوقائع / لايحتاج لقانون انما يحتاج لإستحصال موافقة رئاسة الجمهورية على تصحيح هذا الخطأ.

واكد: ان وزارة المالية ورئاسة الوزراء ليس لهما علاقة بتصحيح الخطأ الذي يصبح في المسودة التي كتبت في مجلس النواب".

ودعا حرب مجلس النواب الى تصحيح الاخطاء بتعديل قانون الموازنة بقراءة أولى وثانية، لان هذا الخطأ اصلي لكن الخطأ عند الطباعة في وزارة العدل من المسودة وفي جريدة الوقائع هذا لا يحتاج الى تعديل قانوني وانما يحتاج فقط موافقة ديوان الرئاسة.

PUKmedia خاص

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