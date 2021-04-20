المنافسة مع الصين وروسيا.. تحليل يحذر الغرب من

2021/04/20 | 22:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول تحليل نشره موقع ناشونال إنترست الأميركي، إن استراتيجيات القوى الغربية تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ "أخطأت" حين "تجاهلت" قناة السويس في استراتيجياتها.

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