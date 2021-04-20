الزرفي يكشف تفاصيل اجتماع الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل

2021/04/20 | 22:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعكشف رئيس حركة الوفاء العراقية النائب عدنان الزرفي، عن تفاصيل اجتماع الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل في مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال الزرفي لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، ان "دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل السياسية لمأدبة الأفطار هي جزء من التقاليد الرمضانية"، مؤكدا ان "الاجواء الرمضانية كانت سائدة في الاجتماع".واضاف، ان "هناك احاديث جانبية طرحت خلال الاجتماع ولم يطرح أي مشروع سياسي". وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استضاف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الرئاسات وقادة الكتل في مأدبة إفطار رمضانية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الكاظمي استضاف الرئاسات وقادة الكتل في مأدبة إفطار رمضانية".

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