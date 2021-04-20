الزرفي يكشف تفاصيل ’مأدبة الإفطار’ التي دعا إليها الكاظمي الرئاسات والكتل السياسية

2021/04/20 | 22:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشف رئيس حركة الوفاء العراقية النائب عدنان الزرفي، الثلاثاء، عن تفاصيل ماجرى خلال مأدية الإفطار التي دعا إليها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الرئاسات وقادة الكتل السياسية.

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وذكر الزرفي خلال برنامج "العاشرة" الذي يقدمه الزميل "كريم حمادي" وتابعه "ناس" (20 نيسان 2021)، ان "أحاديث جانبية طرحت في مأدبة الإفطار التي دعا إليها الكاظمي"، موضحاً ان "الأجواء الرمضانية كانت سائدة في الاجتماع".

وأكد الزرفي انه "لم يطرح أي مشروع سياسي خلال اجتماع الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل".

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