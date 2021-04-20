2021/04/20 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم ينظّم ندوة عن أهمية لقاحات الجائحة إلحاق إمتحانات طلبة تحسين المعدل بمؤجّلي نصف السنة بغداد – ساري تحسين قررت وزارة التربية اجراء امتحانات طلبة تحسين المعدل الذين لم يؤدوا امتحانات نصف السنة للعام الدراسي الجاري مع الطلبة المؤجلين التي ستنطلق الاحد المقبل .وقال بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (المديرية العامة […]

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