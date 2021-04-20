2021/04/20 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رمضان شهر اليُمن و الإحسان – منى فتحي حامد لشهر رمضان مكانة خاصة في تراث و تاريخ المسلمين ، فيه بدأ نزول القرآن إلى الدنيا، كان ذلك في ليلة القدر من هذا الشهر ، ثم نزل بعد ذلك في أوقات متفرقة ..شهرُ رَمَضَانَ هو الشهرُ التاسعُ في التقويم الهجري والذي يأتي بعد شهر شعبان […]

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