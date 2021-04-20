2021/04/20 | 22:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقد له الأولوية في الكتابة المسرحية عند ثائر القيسي : جمهور العروض الجادة نخبوي ويمتلك أدوات واعية بغداد – نور اللامي هو من مواليد بغداد 1958،انتظم في العديد من الدورات الثقافية والورش الفنية وحصل على عدد من التكريمات والشهادات التقديرية ولديه ثلاثة مؤلفات قيد الانجاز عن المسرح الجاد ومسرح الطفل وكتاب عن انتفاضة تشرين يمتلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقد له الأولوية في الكتابة المسرحية عند ثائر القيسي :) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقد له الأولوية في الكتابة المسرحية عند ثائر القيسي :) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).