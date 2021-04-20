بالصور.. تظاهرة في العاصمة بغداد رفضا لحظر التجوال

2021/04/20 | 22:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مراسلنا في بغداد، الثلاثاء، بخروج تظاهرة لاصحاب المحلات التجارية رفضا لقرار حظر التجوال المفروض وتأثيره السلبي على مدخولهم.

وقال المراسل اليوم، (20 نيسان 2021)، ان العشرات من اصحاب المحلات خرجوا بتظاهرة في ساحة كهرمانة بسبب حظر التجوال الوقائي.

وتفرض السلطات العراقية حظرا للتجوال الشامل لأيام الجمعة والسبت من كل اسبوع مع استثناء الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع الفواكه والخضروات والأفران، والسماح لهم بممارسة عملهم لغاية الساعة السابعة مساء مع السماح لخدمة التوصيل المنزلي للمطاعم، والحظر الجزئي في باقي الأيام يبدأ من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا مع السماح بخدمة التوصيل المنزلي في المطاعم.

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