مقتل وإصابة أربعة أشخاص بنزاع عشائري شمال الناصرية

2021/04/20 | 22:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بمقتل وإصابة أربعة أشخاص بنزاع عشائري شمال مدينة الناصرية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعا عشائريا اندلع في قضاء الغراف شمال الناصرية تسبب بمقتل شخص وإصابة 3 أشخاص آخرين بجروح".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية تواجدت في المنطقة وتم القاء القبض على 6 أشخاص".

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