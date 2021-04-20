دراسة: التلوث البلاستيكى يتصاعد حول الكرة الأرضية عبر الهواء وعملية التنفس

2021/04/20 | 22:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أظهرت دراسة جديدة أن مشكلة التلوث البلاستيكي سيئة للغاية لدرجة أن المواد البلاستيكية الدقيقة أصبحت الآن جزءا لا يتجزأ من الدورات العادية للغلاف الجوي، وتدور حولنا مثل الأكسجين، وأُطلقت جزيئات البلاستيك إلى الهواء من رذاذ المحيط وأسطح الطرق، لتنتقل عبر القارات وتصل إلى أبعد المناطق على وجه الأرض، وفقا لمزيج من العينات والنمذجة.ووفقا […]

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