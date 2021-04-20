2021/04/20 | 22:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اتهمت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، الحكومة الروسية بالتشجيع على “قتل الجنود الأميركيين”.وذكرت الخارجية، في تصريحات، تابعها “المركز الخبري الوطني”، أن “الرئيس الروسي فلادمير بوتين يتحمل مسؤولية عدم استقرار علاقتنا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تصعيد أمريكي ضد روسيا: موسكو تشجع على قتل جنودنا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصعيد أمريكي ضد روسيا: موسكو تشجع على قتل جنودنا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصعيد أمريكي ضد روسيا: موسكو تشجع على قتل جنودنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).