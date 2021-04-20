الحشد الشعبي ينفذ عملية أمنية جنوب سامراء

2021/04/20 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

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نفذت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الثلاثاء، عملية دهم وتفتيش في منطقة “سور بغداد” جنوب مدينة سامراء.

وقال اعلام الحشد في بيان ان "قوة من اللواء (313) بالحشد الشعبي قامت بتنفيذ عملية أمنية في منطقة سور بغداد جنوب مدينة سامراء خارج قاطع المسؤولية بهدف فرض الامن وتعزيز الامن، وللبحث عن العناصر المطلوبة في تلك المنطقة".

واضاف، ان "قيادة قاطع عمليات سامراء تواصل تنفيذ العمليات الأمنية داخل وخارج قاطع المسؤولية لتأمين مدينة سامراء من العناصر الإرهابية".

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