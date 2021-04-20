2021/04/20 | 23:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أوضح رئيس حركة الوفاء العراقية النائب عدنان الزرفي، الثلاثاء، تفاصيل ما طرح خلال مأدبة الإفطار التي أقامها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الزرفي في مقابلة متلفزة، إن "أحاديث جانبية طرحت في مأدبة الإفطار التي دعا إليها الكاظمي"، مبينا ان "الأجواء الرمضانية كانت سائدة في الاجتماع".

واضاف، "لم يطرح أي مشروع سياسي خلال اجتماع الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استضاف الرئاسات وقادة الكتل في مأدبة افطار رمضانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب يوضح تفاصيل ما طرح خلال مأدبة الإفطار التي أقامها الكاظمي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب يوضح تفاصيل ما طرح خلال مأدبة الإفطار التي أقامها الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).