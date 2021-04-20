غجر العراق.. ضحايا كورونا الـ

2021/04/20 | 23:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب والد، خضر سلمان، بكورونا مرتين، وعلى الرغم من سنه الكبير (75 عاما)، ومعاناته من مرض الضغط المزمن، إلا أنه نجا من الفيروس وعاد ليمارس "التسول" بحثا عن لقمة العيش.

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