2021/04/20 | 23:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني قتل شخص وأصيب آخرون بنزاع عشائري، اليوم الثلاثاء، في محافظة ذي قار.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني” إن “نزاعاً عشائرياً بقضاء الغراف وبالتحديد قرية خوچيرة (خفاجة) تسبب بمقتل شخص واحد وإصابة 3 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتلى وجرحى بنزاع عشائري بذي قار المركز الخبري الوطني.

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