2021/04/20 | 23:15 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القامشلي.. مقتل عنصر اسايش في اشتباكات مع مسلحين موالين للأسد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/20 | 23:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

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