مقتل وإصابة 4 أشخاص بنزاع عشائري عنيف في ذي قار

2021/04/20 | 23:20 - المصدر: NRT عربية

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أفاد مصدر أمني في قيادة شرطة ذي قار بمقتل وإصابة أربعة أشخاص الان بنزاع عشائري في محافظة ذي قار جنوبي العراق

وذكر المصدر للnrt بأن نزاع عشائري نشب في قضاء الغراف شمال الناصرية وبالتحديد في قرية خوچيرة خفاجة وتسبب بمقتل شخص واحد وإصابة 3 آخرين بجروح

وأضاف أن القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وألقت القبض على ٧ أشخاص وذكر المصدر إلى ارسال تعزيزات عسكرية لقضاء الغراف لاحتواء النزاع

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