2021/04/20 | 23:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أمرت النيابة العامة المصرية بحبس 23 متهما في حادث قطار طوخ، الذي وقع الأحد الماضي في محافظة القليوبية، وأدى إلى وفاة 23 شخصا وإصابة 139.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. حبس 23 متهما في حادث قطار طوخ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. حبس 23 متهما في حادث قطار طوخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).