حادث قطار طوخ.. النيابة المصرية تحبس 23 شخصا في واستدعاء مسؤول كبير للتحقيق

2021/04/20 | 23:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر النائب العام المصري بحبس 23 متهما في حادث قطار طوخ الذي أودى بحياة 23 شخصا وإصابة 139 آخرين بحسب آخر بيانات الحكومة

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