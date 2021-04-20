جهاز مكافحة الإرهاب ينعى وفاة والدة الساعدي

2021/04/20 | 23:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نعى جهاز مكافحة الإرهاب، الثلاثاء، وفاة والدة رئيس الجهاز عبد الوهاب الساعدي.

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وذكر الجهاز في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (20 نيسان 2021)، "بقلوب يعتصرها الالم ننعى اليكم وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق اول الركن عبد الوهاب الساعدي".

واضاف "تغمدها الله برحمته الواسعة واسكنها فسيح جناته".

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