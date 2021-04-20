لجنة برلمانية تعلق على رفع العراق من قائمة “المخاطر المرتفعة”

2021/04/20 | 23:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعتبر رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد سليم الكناني، اليوم الثلاثاء، أن رفع العراق من قائمة “الدول ذات المخاطر المرتفعة” دليلاً على اتخاذه الطريق الصحيح.

وقال الكناني في بيان صحفي، إن “العراق عبر أكبر أزمة اقتصادية مرت على العالم أجمع بسبب جائحة كورونا وتوقف الأسواق العالمية والتبادل التجاري مما أدى إلى تراجع أسعار النفط والمعادن الاخرى”.

وبشأن قرار رفع العراق من قائمة “الدول ذات المخاطر المرتفعة”، نوه الكناني الى أن هذا الأمر “هو دليل على أن العراق بدأ الان يأخذ الطريق الصحيح في رسم السياسة الاقتصادية للبلد وضمان التشريعات المناسبة”.

واعلن البنك المركزي العراقي اول امس الاحد، رفع اسم العراق من التصنيف البريطاني للدول ذات المخاطر المرتفعة.

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