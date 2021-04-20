2021/04/20 | 23:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 4 دقیقة

207 مشاهدة

أفاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بان "قوى تشرين" تجري حاليا اجتماعات مع الاحزاب تمهيدا لدخولها في الانتخابات المقبلة.

وقال المصدر لـNRT اليوم، (20 نيسان 2201)، ان "القوى المشاركة في اجتماع بابل 8 فقط، بمشاركة المرحلة وطلال الحريري والحزب الشيوعي ووعي".

وأوضح ان "الاجتماع الاول كان قبل الفطور، وتم فيه مناقشة الرؤى العامة، والاجتماع الثاني عقد بعد الفطور، وكان مغلقا ومن كل حزب شخص واحد".

وبين ان "هناك امتعاض من وجود (بوسترات) لحركة امتداد في واجهة القاعة"، لافتا إلى ان "الاجتماع المغلق ما يزال مستمرا حتى الان".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوى تشرين تدخل اجتماعات مع احزاب عراقية تمهيدا للانتخابات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوى تشرين تدخل اجتماعات مع احزاب عراقية تمهيدا للانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).