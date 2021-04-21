عودة السياسة الامريكية الى سياقها التاريخي - جاسم ألصفار

2021/04/21 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جاسم_ألصفار د.



جاسم الصفار19-04-2021منذ الساعات الأولى للإعلان عن وقوع انفجار في منظومة توليد الطاقة في المنشأة النووية الإيرانية في ناتانز، يوم الاحد الماضي 11 نيسان، اعتبرت معظم وكالات الأنباء العالمية، أن الحادث كان إما نتيجة تخريب مباشر، أو أنه عملية عن بعد باستخدام التقنيات الإلكترونية.ومع أنه لم تتوفر حتى الان معلومات دقيقة عن حجم الدمار الذي اصاب المنشأة النووية في ناتانز، الا ان الضرر، على ......





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