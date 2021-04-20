مانشستر سيتي يؤكد انسحابه رسميا من

2021/04/21 | 00:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نادي مانشستر سيتي، الثلاثاء، انسحابه من بطولة "سوبر ليغ" بعد أقل من 72 ساعة على إعلان انضمامه.

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