تغييرات ادارية جديدة في ذي قار استجابة لضغط الشارع

2021/04/21 | 00:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قرر محافظ ذي قار، أحمد غني الخفاجي، الثلاثاء، إقالة مدير بلدية قلعة سكر، عادل ناهي، وتكليف قائممقام القضاء، كاظم الطوكي، بادارة البلدية من موقع أدنى، استجابة لمطالب المتظاهرين.

وقال مراسلنا اليوم، (20 نيسان 2021)، ان "الخفاجي اصدر أمرا بتكليف قائممقام قلعة سكر كاظم الطوكي بادارة بلدية قلعة سكر من موقع أدنى وإقالة مدير البلدية عادل ناهي لحين اختيار البديل، بعد رفع ثلاثة اسماء من المهندسين الى المحافظ، وذلك استجابة لطلب المتظاهرين".

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