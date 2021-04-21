موقف أحزاب الاحتجاج من الانتخابات العراقية المقبلة

2021/04/21 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت القوى السياسية المنبثقة من احتجاجات تشرين التي عقدت اجتماعاً، مساء الثلاثاء، بياناً اضحت فيه موقفها من الانتخابات المقبلة.

وحمل البيان توقيع (البيت الوطني، تجمع الفاو زاخو، الاتحاد العراقي للعمل والحقوق، حركة نازل اخذ حقي الديمقراطية، التيار الاجتماعي الديمقراطي، جبهة تشرين، تيار المد العراقي، د.



حميد الشبلاوي، حركة امتداد)، وبعنوان (مبادرة مستقبل وطن).

ونص البيان على أن "العملية الانتخابية القادمة لن تكون ديمقراطية ونزيهة مالم يتم توفير العدالة بين جميع القوى السياسية المتنافسة في الانتخابات، وعلى الحكومة ان تكون جادة في تهيئة بيئة انتخابية عادلة ونزيهة باشراف الامم المتحدة، وان تفي بتعهداتها المتضَمَّنة في برنامجها الحكومي، منها محاسبة قتلة متظاهري تشرين والكشف عن مصير المغيبين والمعتقلين ظلما وكذلك حصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف البيان، "تناشد هذه القوى الوطنية الامم المتحدة باخذ دورها الحقيقي والفعال لمتابعة ملف عدالة ونزاهة الانتخابات.



ونحذر من عدم تحقيق مطالب الشعب العراقي والذي يمثل مصدر اعطاء الشرعية للنظام السياسي.



لذا قرر المجتمعون التوصيات الاتية: اولا: العمل على تعديل الدستور وفقا للمادة 126 منه وان يكون ضمن برامج القوى السياسية لمستقبل العراق، والاتفاق على التفاهمات الانتخابية".

وتابع، "ثالثا: ندعو الشعب العراقي الى الاستعداد للمشاركة الفاعلة والواسعة في الانتخابات القادمة من اجل دعم القوى الوطنية المخلصة لتحقيق مطالب الشعب العراقي الوطنية والقطاعية والخدمية".

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