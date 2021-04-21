إصابة 3 جنود بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة

2021/04/21 | 00:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني في ديالى، اليوم الثلاثاء، بان 3 جنود اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية للجيش العراقي في طريق زراعي قرب منطقة الغاية في اطراف ناحية جلولاء 70كم شمال شرق بعقوبة".

وأضاف، أن "الانفجار اسفر عن اصابة 3 جنود".

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