بطولة إنكلترا.. تشلسي يتعثر على وقع احتجاجات معارضة للبطولة المستقلة 

2021/04/21 | 00:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يستغل تشلسي على أكمل وجه الخدمة التي قدمها له نيوكاسل بفوزه السبت على وست هام كي يصبح ثالثاً ولو موقتاَ، إذ تعثر على أرضه بالتعادل السلبي مع ضيفه برايتون الثلاثاء في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإنكليزي.

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