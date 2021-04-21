مدرب الشرطة العراقي يحث نجومه: علينا إثبات استحقاق المشاركة بالأبطال

2021/04/21 | 00:53 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألكسندر أليتيش مدرب فريق الشرطة العراقي (الموقع الرسمي للفريق)

أكد الصربي ألكسندر أليتيش، مدرب فريق الشرطة العراقي، بأنه لازال يؤمن بحظوظ فريقه في تحقيق نتائج جيدة في المجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا، رغم الخسارة، في أول مباراتين أمام الدحيل القطري والاستقلال الإيراني.

وقال المدرب الصربي ألكسندر أليتيش في المؤتمر الصحافي الثلاثاء، قبل مباراة الأهلي السعودي يوم غد الاربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا: "الفريقان يمرّان بالوضعية نفسها من ناحية الأداء والنتائج، ونسعى لتحقيق تحولٍ إيجابي في منظومتنا".

وأضاف المدرب الصربي "علينا إثبات أننا نستحق المشاركة في البطولة القارية الأولى، دفعنا ثمن الأخطاء الفردية، ولدينا الجودة الكافية لتحقيق التحول الذي نريده، نعلم جيداً إمكانية الأهلي وبحثهم مثلنا عن التحول، ونعرف جيداً إمكانيات المهاجم عمر السومة".

وأوضح "سنجري تغييراً على شكل منظومتنا من أجل صنع الأداء الأفضل لأننا لم نؤدِ بشكلٍ جيد في المباراتين السابقتين، دربت الأهلي السعودي مرتين، والوضع الآن يختلف تماماً عما كنت أعيشه سابقاً، هناك الكثيرُ من المتغيرات في المجموعة، ومباراتنا ستعكس أشياء جديدة ".

يشار إلى أن فريق الشرطة العراقي، خسر مباراته الأولى بهدفين أمام الدحيل، قبل أن يخسر مباراته الثانية بثلاثية نظيفة أمام الاستقلال الإيراني، ليقف في المركز الأخير بالمجموعة الثالثة برصيد خال من النقاط والأهداف.

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