إصابة شخصين بنزاع عشائري شرقي بغداد

2021/04/21 | 01:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بإصابة شخصين بنزاع عشائري شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "نزاعا عشائريا تطور الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن منطقة حي النصر شرقي العاصمة اسفر عن اصابة شخصين من الطرفين".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية تدخلت في محاولة للسيطرة على الوضع".

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