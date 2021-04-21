أربعة أندية تنضم إلى مانشستر سيتي في الانسحاب من بطولة

2021/04/21 | 01:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضم كل من مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال وتوتنهام إلى مانشستر سيتي في الانسحاب من العروض الخاصة بدوري السوبر الأوروبي يوم الثلاثاء مع انهيار الخطة المثيرة للجدل وسط رد فعل عنيف.

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