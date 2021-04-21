جاكي شان يحرم ابنه الوحيد من ثروته

2021/04/21 | 01:33 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح: وكالات

كشف النجم العالمي جاكي شان عن أنه سوف يتبرع بثروته بالكامل للجمعيات الخيرية والتي تبلغ حوالي 350 مليون دولار، وفقا لاحصائيات مجلة فوربس العالمية، ولن يترك شيئاً لابنه جايسي، مفسرا ذلك: "اذا كان ابني قادراً سوف يصنع ماله الخاص بنفسه، اما اذا كان غير قادر فسوف يضيع أموالي التي جنيتها".

وعبر جاكي شان، عن ندمه لأنه لم يلحق ابنه بالجيش في شبابه، لأن ذلك كان سيسهم في بناء شخصيته، و"جايسي" هو الابن الوحيد له من زوجته جوان لين، التي تزوجها عام 1982، وفقا لموقع "هندوستان تايمز"

الأميركي.

وجاكي شان ممثل ومخرج أفلام ومنتج ومغنٍ صيني، بدأ رحلته الفنية منذ عام 1962، والى الآن، واحتوى تاريخ جاكي شان على 142 عملاً، تنوعت بين الأفلام والمسلسلات، وألعاب الفيديو التي شارك فيها بـصوته، فضلا عن 18 عملاً كـمخرج، و 15 عملاً

كـكاتب.

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