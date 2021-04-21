ضحايا الأنفال.. 33 سنة بلا تعويضات

2021/04/21 | 01:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد 33 سنة يستذكر العراقيون جريمة الأنفال التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأكرد وحرقت على أثرها قرى في مناطق متفرقة من إقليم كردستان ، أين وصل ملف تعويضات أهالي الضحايا؟ من يعيد رفات ضحايا الأنفال؟

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