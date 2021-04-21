السعودية تدعو إيران للانخراط في المفاوضات الجارية وتفادي التصعيد وزيادة التوتر في المنطقة

2021/04/21 | 01:55 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجلس الوزراء السعودي، مساء

الثلاثاء، دعوة إلى إيران للانخراط في

المفاوضات الجارية حول الاتفاق بشأن

برنامجها النووي وتفادي التصعيد وعدم

تعريض المنطقة لمزيد من التوتر.

وعقد مجلس الوزراء السعودي جلس

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