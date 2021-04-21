«الرشيد» يلغي شرط رهن العقار لسلف القضاة

2021/04/21 | 02:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح

قرر مصرف الرشيد، أمس الثلاثاء، إلغاء شرط رهن العقار للسلف الممنوحة للقضاة.

وذكر بيان للمصرف، أنه “تقرر منح السلفة البالغة (100) مليون دينار بكفالة قاض مستمر في الخدمة ويكفي 50 بالمئة من صافي راتبه الشهري لتغطية القسط والفائدة الشهرية”.

وأضاف، أن”مدة السلفة 10 سنوات وبفائدة 5 بالمئة”.

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