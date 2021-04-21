الصحة: اللقاحات تقلل «حدة» الإصابات وتمنع «الخطر»

2021/04/21 | 02:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: شذى الجنابي

كربلاء: علي لفتة

أكدت وزارة الصحة والبيئة أن أبرز ايجابيات لقاحات كورونا هي خفض حدة الاصابات ومنع وصولها للمرحلة الشديدة التي تتطلب انعاشا تنفسيا، وبينما تواصل فتح منافذ جديدة للتلقيح، اطلقت محافظة ديالى نداء استغاثة من تفشي الوباء بسبب امتلاء ردهات الحجر بالمصابين.



ويتصدر العراق قائمة الدول العربية من حيث عدد الإصابات المسجلة بكورونا، اذ وصلت حتى مساء أمس الأول الاثنين الى 984 ألفا و950 إصابة مؤكدة بالفيروس، ليحتل الموقع الـ25 عالميا، منها 15026 حالة وفاة، ما يمثل المستوى الـ32 بالعالم من حيث عدد ضحايا الجائحة.



وقال مدير صحة الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي لـ”الصباح”: ان “اللقاحات تؤمن امرين، الاول هو جعل احتمالية حصول الاصابة ضئيلة جدا، والاخر ضمان عدم وصولها الى الحالة الشديدة أو الحرجة والحاجة الى دخول ردهات الانعاش التنفسي”.

واشار الى ان “الدائرة افتتحت منفذا جديدا للقاح فايزر في مستشفى الواسطي، اضافة الى منافذ مستشفيي الكندي وفاطمة الزهراء عليها السلام، مع وجود 70 منفذا اخر لبقية اللقاحات”.

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