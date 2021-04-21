ورقة ألمانية تطرح احتمالا لتجلطات الدم النادرة في بعض لقاحات كورونا.. وشركة تنضم للدراسة

2021/04/21 | 02:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عالم ألماني يدرس جلطات دموية نادرة للغاية مرتبطة بلقاح كوفيد -19 من شركة أسترازينيكا، الثلاثاء، إن شركة جونسون آند جونسون وافقت على العمل معه في البحث بعد ظهور آثار جانبية خطيرة مماثلة لدى متلقي اللقاح، وفقا لما نقلته رويترز.

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