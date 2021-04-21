انسحاب الأندية الإنجليزية الـ 6 من بطولة دوري السوبر الأوروبي

2021/04/21 | 02:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأفادت وسائل إعلام إنجليزية، اليوم الثلاثاء، بانسحاب أندية إنجلترا الـ 6 من دوري السوبر الأوروبي الانفصالي.وأكدت وكالة فرانس برس، "انسحاب مانشستر يونايتد، ليفربول، أرسنال، وتوتنهام من دوري السوبر الأوروبي".وكشفت مصادر لوكالة أسوشيتد برس نقلا عن مصادر لها، بانسحاب نادي تشيلسي من البطولة المستحدثة أيضا.كان مانشستر سيتي أول ناد يترك المسابقة الجديدة، بعدما ذهبت جماهير مانشستر سيتي، اليوم إلى ملعب الاتحاد، وهاجمت إدارة النادي بسبب المشاركة في تأسيس دوري السوبر الأوروبي.وبذلك أصبح المشروع في مهب الريح بعد 48 ساعة من إطلاقه، حيث انسحبت 6 من الأندية الـ 12 التي أطلقت البطولة. كانت حالة من الانقسام ضربت الكرة الأوروبية الأيام الماضية، بعدما أعلن 12 ناديا من النخبة في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، عزمها بدء بطولة جديدة مكونة من 20 فريقا، حيث يتواجد 15 فريقا ثابتا بالإضافة إلى 5 فرق متغيرة كل موسم.الستة الكبار في إنجلترا ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وارسنال وتوتنهام وتشيلسي وعمالقة إسبانيا، ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد بالإضافة إلى الثلاثي الكبار في إيطاليا يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان فاجئوا العالم بالإعلان عن تدشين البطولة المنفصلة.وهدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في بيان وقعت عليه اتحادات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا لكرة القدم وروابط الأندية في الدول الثلاث، باستبعاد اللاعبين والأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي من المشاركة في البطولات الأخرى.المصدر: سبوتنيك

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