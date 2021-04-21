نحباني للو !!! - عبدالله عطية شناوة

2021/04/21 | 02:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة أنه لأمر محير حقا أن يبلغ ضعف الثقة بالنفس، حدا يجعل بعض أصدقائنا ممن يديرون مواقع ألكترونية ينشر فيها كتاب محترمون، يجعلهم يخضعون لآبتزاز الألقاب الرنانة المنتحلة من مجهولين يستخدمون أسماء وهمية، فينشرون مبهورين، لتلك الأسماء، مطولات هلامية تفتقر لأي معنى، متوهمين أن تلك المطولات أعمق من مداركهم.من الأسماء الوهمية التي تنتحل لقب أ .



د (( أشبيليا الجبوري ))، وشقيقتها المفترضة (( أكد الجبوري )) ......





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